Soldat aus Thüringer Kaserne bei Manöver tödlich verunglückt

Ein Soldat des in Bad Frankenhausen stationierten Bundeswehr-Panzerbataillons 393 ist bei einem Manöver in Litauen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Bundeswehr starb der Soldat am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf Litauens größtem Truppenübungsplatz Pabrade. Sein Bergepanzer sei an einen Baum gestoßen und der Soldat in der offenen Luke von einem herabstürzenden Ast am Kopf getroffen worden. Er sei kurz darauf gestorben. Zur Herkunft der Soldaten wollte die Bundeswehr keine Angaben machen.