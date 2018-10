Aschara: Gefährliche Keime in notgeschlachteten Schweinen

Bei mehreren notgeschlachteten Schweinen aus der Zuchtanlage in Aschara im Unstrut-Hainich-Kreis sind Antibiotika-resistente Keime nachgewiesen worden. Das geht aus einer Antwort von Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) auf eine kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Thomas Rudy (AfD) hervor. Es habe sich um Erreger wie MRSA, EBSL und Pseudomonas aeruginosa gehandelt, die auch Menschen krank machen können und gegen die gängige Antibiotika nicht wirken. Eine konkrete Gefahr für Menschen hat nach Darstellung des Ministeriums aber nicht bestanden. Wörtlich heißt es in der Antwort: "Nachweise von resistenten Krankheitserregern im Rahmen von Sektionen an verendeten oder notgetöteten Tieren lassen nicht automatisch einen Rückschluss auf eine allgemeine Gefährdungssituation zu."

Die Schweinezuchtanlage Aschara im Unstrut-Hainich-Kreis. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa