Die Chefin der Hufelandklinik in Bad Langensalza und weitere Führungskräfte sind von ihren Posten abberufen worden. Außerdem sind Schließungspläne gestoppt worden, teilten Bad Langensalzas Bürgermeister Matthias Reinz und Landrat Harald Zanker am Dienstag mit. Es gehe darum, neues Vertrauen bei der Belegschaft und der Bevölkerung zu gewinnen, hieß es in der Mitteilung der Klinik-Gesellschafter. Die Klinik gehört dem Unstrut-Hainich-Kreis und der Stadt Bad Langensalza.

Das Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt