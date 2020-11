Seit fünf Generationen wird bei Mehlers Brot gebacken. Los ging es 1870 in Diedorf im Eichsfeld; 1967 ist Vater Horst Mehler nach Mühlhausen gezogen. In der Herrenstraße 13 trat er in die Fußstapfen eines anderen Mühlhäuser Bäckers, der in den Ruhestand gegangen war. Bildrechte: MDR/Claudia Götze