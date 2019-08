Nur noch 25 Bäckerlehrlinge am Start in Thüringen Zum neuen Ausbildungsjahr Anfang August haben in ganz Thüringen lediglich 25 junge Leute eine Bäckerlehre begonnen. Im Vorjahr waren es nach Angaben der drei Handwerkskammern noch 29.



Der Bäckerberuf bleibt für junge Thüringer offenbar weiter unattraktiv. Der frühe Arbeitsbeginn schrecke ab, sagt Andre Kühne von der Handwerkskammer Gera. In Südthüringen haben fünf, in Ostthüringen sechs Schulabgänger einen Lehrvertrag zum Bäcker unterschrieben. Das ist nur noch die Hälfte des Vorjahres.



Ausnahme ist die Handwerkskammer Erfurt, wo 14 neue Bäckerlehrlinge hinzukamen und sich damit die Zahl zum Vorjahr verdoppelte. Insgesamt werden derzeit in Thüringen rund 100 Bäckerlehrlinge ausgebildet. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. Aktuell arbeiten thüringenweit noch 324 Bäckereibetriebe, rund ein Drittel weniger als noch vor zehn Jahren.



Laut André Kühne steigt allerdings die Akzeptanz der Kunden für handwerklich hergestelltes Brot und Brötchen wieder. Das spürt auch die Mühlhäuser Bäckerei-Chefin Sandra Wolf.