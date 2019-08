Unzählige Kleinteile des Flugzeugs mussten gereinigt werden. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher

Die Vermisstenforscher hoffen, nach der Reinigung der Wrackteile noch Spuren zu finden, die zur Identität des Flugzeuges und damit zum Piloten führen könnten. Die gefundenen Bordwaffen und die Munition wurden dem Munitionsbergungsdienst übergeben. Das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hatte die Bergung fachlich begleitet.



Gemeinsam mit René Schütz präsentierte das Amt am Donnerstag das Wrack erstmals der Öffentlichkeit. Die gereinigten Überreste der Bf 109 sollen künftig in einem extra dafür eingerichteten Ausstellungsraum in Ballhausen gezeigt werden.