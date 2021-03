Schon im ersten Lockdown vor knapp einem Jahr haben ganz viele Kinder Steine gesucht und getauscht. Im Internet waren die "Elbstones" das Vorbild: Bunt bemalte Steine werden ins soziale Netzwerk gepostet und dann gesucht. Genau deshalb ziehen auch in Bad Langensalza junge und etwas ältere Künstler los. Versteckt werden sie in der Innenstadt, vor der Haustür, im Kur- oder Schlösschenpark. Die Steine werden fotografiert und dann wieder in die Gruppe "Bad Langensalzas ausgesetzte Schätze" gepostet. 15 Frauen und Kindern machen aktiv mit - 300 gehören zur Facebook-Gruppe.

Unterwegs mit Steinen: Marie und Chrissy Westphal sowie Amy und Sabrina Jungklaus im Schlösschenpark von Bad Langensalza. Bildrechte: MDR/Claudia Götze