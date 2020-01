Viel Papier wegen der Bonpflicht: Eine Bäckerei in Mühlhausen sammelt die Kassenzettel und will sie zum Finanzamt bringen.

Regelung gegen Steuerbetrug Ärger über Bonpflicht: Bäcker sammeln Kassenzettel fürs Amt

Seit Januar gilt die sogenannte Bonpflicht. So sind jetzt auch Bäcker, Fleischer oder Café-Betreiber verpflichtet, ihren Kunden Belege für den Einkauf auszustellen - als Kassenzettel oder digital. In den Handwerksbetrieben sorgen der bürokratische Aufwand und Müll für Ärger. Einige Bäcker sammeln die Bons, um sie massenweise beim Finanzamt abzuliefern. In Thüringen stehen die Chancen auf eine Härtefallregelung bislang schlecht - dem Gesetzgeber geht es um Steuerbetrug in Milliardenhöhe.