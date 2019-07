Das zeige, wie sehr die Verwaltung in Mühlhausen an einem schnellen Umzug interessiert sei, sagte der Geschäftsführer des Bratwurstmuseums, Thomas Mäuer, MDR THÜRINGEN. Der Neubau soll in Etappen vonstatten gehen und laut Investor Jan Kratochwil rund fünf Millionen Euro kosten. Im Mai 2020 soll der erste Teil eröffnet werden. Der bisherige Standort in Holzhausen wird am 31. Dezember dieses Jahres geschlossen. Derzeit kämen mehr Besucher als erwartet, so Thomas Mäuer.

Das Deutsche Bratwurstmuseum in Thüringen zieht von Holzhausen nach Mühlhausen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK