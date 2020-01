Nach sechsmonatiger Testphase bleibt der Landbus im Unstrut-Hainich-Kreis in der Garage. Nach Informationen der zuständigen Regionalbus GmbH ist das kostenlose Angebot zum Jahresende ausgelaufen. Die sechs zusätzlichen Buslinien für den ländlichen Raum sind nicht wie erwartet angenommen worden, wie Landrat Harald Zanker (SPD) sagte. Es habe zumeist Leerfahrten gegeben.

Auf Anfrage war Mitte November ein zusätzlicher Halt in Hildebrandshausen eingerichtet worden. Mitgefahren sei dann aber niemand, sagte Zanker. Über eine Neuauflage habe er nachgedacht. Es sei aber schwierig, die bisher schlechte Resonanz in einem neuen Förderantrag zu begründen. Das Land Thüringen hat den Landbus mit rund 72.000 Euro aus dem Programm "Solidarisches Zusammenleben der Generationen" gefördert.

Der Landbus hatte bis zum 31.12.2019 mehrmals wöchentlich 30 Dörfer angefahren, um Bewohner zum Einkaufen oder zu einem Arztbesuch in größere Gemeinden zu bringen. Das Projekt war von Anfang an kritisiert worden. So bangten etwa Betreiber kleiner Dorfläden um ihre Kundschaft.