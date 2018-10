Bad Langensalza: Gekündigte Celenus-Mitarbeiterinnen bekommen Recht

Das Amtsgericht Nordhausen hat die fristlose Kündigung von zwei Mitarbeiterinnen der Celenus-Klinik in Bad Langensalza aufgehoben. Wie das Gericht entschied, können die beiden Frauen damit wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Das Urteil wurde mit großem Jubel und Applaus der Belegschaft aufgenommen. Die zwei Mitarbeiterinnen waren von zahlreichen Kolleginnen begleitet worden, die sich an ihre Seite gestellt hatten.