Der Automobilzulieferer Continental plant die Schließung seines Werks in Mühlhausen bis Ende 2022. Wie eine Sprecherin sagte, wird sich das Unternehmen vom Mühlhäuser Betrieb als kleinstem Standort im Verbund trennen. Betroffen seien davon 150 Mitarbeiter, sie seien am Dienstag informiert worden. Produkte und Fertigung sollen bis 2022 verlagert werden. Dabei wolle man so sozialverträglich wie möglich vorgehen, sagte die Firmensprecherin.

Die Continental AG will ihren Standort in Mühlhausen bis Ende 2020 schließen. Betroffen sind rund 150 Beschäftigte (Foto: Archiv). Bildrechte: MDR/Continental AG