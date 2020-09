Unstrut-Hainich-Kreis Streik vor Continental-Werk: Mitarbeiter protestieren gegen Schließung

Hauptinhalt

Der Automobilzulieferer Continental will bundesweit rund 13.000 Stellen streichen. Betroffen davon ist auch das Werk in Mühlhausen, gegen dessen Schließung sich die Mitarbeiter am Freitagmittag wehrten.