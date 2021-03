Seit fast 20 Jahren kümmert sich Andrea Schulz um Neuigkeiten. Die Rentnerin opfert viel Zeit in ihr Hobby - mindestens zehn bis zwölf Stunden pro Woche. Früher hat sie das Programm fast jede Nacht vervollständigt und aktualisiert. Sie fotografiert, sammelt Texte und stellt sie in den Sender. Der Kanal gehört dem Antennenverein, der die 540 Bewohner mit 300 Fernsehprogrammen und dem Ortskanal versorgt. In einer Endlosschleife gibt es normalerweise rund 30 Minuten Informationen am Stück.