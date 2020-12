Covid-19 Situation in Hufeland-Klinik in Mühlhausen spitzt sich zu

Die Situation am Hufeland-Klinikum in Mühlhausen spitzt sich zu. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, werden am Donnerstag zwei Covid-Patienten in sogenannte Level-1-Krankenhäuser nach Wolfsburg und Braunschweig verlegt. Mindestens zwei weitere Transporte nach Niedersachsen sind ebenfalls noch für Donnerstag geplant.