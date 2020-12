Auch für den Unstrut-Hainich-Kreis gelten die aktuellen Thüringer Corona-Regeln . Diese werden in den folgenden Punkten verschärft:

An Beerdigungen und standesamtlichen Eheschließungen dürfen nicht mehr als zehn Personen teilnehmen.

Zwischen 22 und 5 Uhr darf kein Alkohol verkauft werden, insbesondere auch an Tankstellen.

Das Anzünden von Böllern und Raketen ist zu Silvester und an Neujahr untersagt.

Besuche in Krankenhäusern sind nur in Ausnahmefällen erlaubt, wenn ein ausreichend hoher Infektionsschutz sichergestellt werden kann. Zu diesen Ausnahmen gehören Besuche auf Geburts-, Kinder- und Palliativstationen sowie in Hospizen.