Nach zwei Corona-Fällen bei einem Polterabend in Rosental im Saale-Orla-Kreis sind zwei weitere Tests positiv ausgefallen. Insgesamt wurden 82 Menschen getestet. Im Jugendgefängnis in Arnstadt ist bei einem Bediensteten ein Test positiv ausgefallen. Dagegen haben sich nach einem positiven Corona-Fall am Schiller-Gymnasium in Weimar alle weiteren Tests bei Schülern als negativ herausgestellt.