Ein Dachstuhlbrand in einem Seniorenwohnheim hat in Bad Tennstedt einen Schaden von etwa 100.000 Euro verursacht. Am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr schlugen plötzlich Flammen aus dem historischen Gebälk. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten die fünf Bewohner das brennende Gebäude glücklicherweise unverletzt verlassen.