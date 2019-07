Bollstedt im Unstrut-Hainich-Kreis hat Gold im Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" 2019 gewonnen. Das teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Silber ging an Waffenrod-Hinterrod im Landkreis Hildburghausen. In dem Wettbewerb ging es um kreative Ideen für ein attraktives Dorfleben. Die Gold-Dörfer erhalten ein Preisgeld von jeweils 15.000 Euro. Darüber hinaus werden die Silber-Dörfer mit 10.000 Euro geehrt. Gold hatten acht Orte aus verschiedensten Regionen Deutschlands gewonnen, Silber ging an 15 Dörfer. Bronze erhielten sieben Dörfer.