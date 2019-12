In Heyerode (Unstrut-Hainich-Kreis) gab es am Freitag einen in vielfacher Hinsicht historischen Moment: Drei Hundertjährige trafen sich zum Kaffeeklatsch und erinnerten sich dabei auch an gemeinsame Schulzeiten. "Dass wir noch einmal zusammen kommen, hätte ich nicht gedacht", sagte Helene Hohlbein begeistert zu ihrer früheren Banknachbarin Anna Vatterodt aus der Schulzeit. Und diese erwiderte prompt: "Einmal rechts, einmal links haben wir in der letzten Reihe gesessen." An jene und viele andere Episoden von vor teils über 90 Jahren erinnerten sich die beiden Damen noch ganz genau, als sie bei Klara Mainzer zum Treffen der 100-Jährigen Heyeröderinnen vereint waren. 300 Jahre Lebenserfahrung beim Treffen in Heyerode: Klara Mainzer, Anna Vatterodt und Helene Hohlbein (von links nach rechts) Bildrechte: MDR/Reiner Schmalzl

Physiotherapeut stiftete an

Zunächst aber gratulierten sich Lenchen und Anna gegenseitig noch zu ihren jeweils im November begangenen 100.sten. Bei Gastgeberin Klara Mainzer liegt der Jubeltag schon ein dreiviertel Jahr zurück. Dass es zu dem bislang außergewöhnlichsten Klassentreffen in Heyerode gekommen war, ist dem Physiotherapeuten Torsten Uczessanek zu verdanken. Er betreut seit Jahren eine der drei Jubilarinnen und wollte das an Jahren begnadete Trio unbedingt einmal zusammen plaudern sehen. Dabei sah die Welt alles andere als rosig aus, als die drei Damen im Jahr 1919 das Licht der Welt erblickt hatten. In Heyerode war damals so ziemlich jede Familie in Trauer, denn 105 junge Männer, Väter und Söhne, waren nicht von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges zurückgekehrt.

So hatte Klara Mainzer, die im westfälischen Recklinghausen zur Welt gekommen war und dann mit den Eltern ins Eichsfeld kam, nur etwa 17 oder 18 Mitschüler in Heyerode. Ein Jahr später sah es bereits ganz anders aus, als Anna Vatterodt und Helene Hohlbein mit dem Jahrgang 1920 insgesamt 69 Mädchen und Jungen in ihrer Klasse zählten. Alle drei Seniorinnen erinnern sich noch gut an die vorherigen und ziemlich beengten Schulen des Eichsfeldortes, ehe 1932 die große neue Schule eingeweiht worden war. "Da waren die Herren von Erfurt mit Zylindern da", blickt Frau Hohlbein auf das damalige Zeremoniell zurück.

Krieg und Tod