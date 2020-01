Bei einer groß angelegten Drogenrazzia sind am Dienstag in Mühlhausen drei Personen vorläufig festgenommen worden. Nach Polizeiangaben handelt es sich um eine Frau und zwei Männer. Sie sollen im großen Stil mit Drogen gehandelt haben.

Auch in Suhl hat die Polizei bei zahlreichen Kontrollen Drogen sichergestellt. In einem Fall ertappten sie einen 30-jährigen Mann mit Drogen und einer Feinwaage in der Stadt. Sie durchsuchten daraufhin seine Wohnung. Dort fanden die Beamten kleine Tütchen mit Spuren von Betäubungsmitteln.