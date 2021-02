Nach sechs Jahren Dauer ist einer der aufwendigsten Thüringer Betrugsprozesse geplatzt. Wie das Landgericht Mühlhausen mitteilte, können wegen der Erkrankung von zwei Richtern im sogenannten Eliog-Prozess die Fristen nicht eingehalten werden. Ob und wann das Verfahren gegen die zwei ehemaligen Eliog-Manager neu begonnen wird, steht nicht fest. Ein Parallel-Prozess gegen drei weitere Angeklagte ist noch nicht in Gefahr. Hier war zuletzt im Januar verhandelt worden.

Die Eliog AG mit Hauptsitz in Erfurt war eine Firmengruppe mit Standorten in Ost- und Südthüringen mit zeitweise bis zu 1000 Beschäftigten vom Autozulieferer bis zu einem Hersteller von Industrieöfen. 2010 ging das Industriekonglomerat in Insolvenz. Die beiden 55 und 61 Jahre alten Angeklagten, deren Prozess gescheitert ist, müssen sich für drei beziehungsweise vier Betrugstaten verantworten.