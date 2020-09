In Bad Langensalza soll eine neuartige Anlage bald Wasserstoff mit Hilfe von Wind- und Sonnenenergie gewinnen. Nach jahrelanger Vorbereitung hat der Stadtrat am Montag grünes Licht für das private Energieprojekt gegeben. Ein Investor plant, im Gewerbegebiet "Am Fliegerhorst" Wasserstoff herzustellen und als chemischen Energiespeicher zu nutzen. So kann das Gas dann ins Erdgasnetz eingeleitet werden. Dank dem gewonnenen Wasserstoff sollen unter anderem das angrenzende Gewerbegebiet und die Stadtwerke mit Energie versorgt werden.

Flugsportverein hatte zunächst gegen Ansiedlung protestiert

Ein privater Investor will im Gewerbegebiet Nord in Bad Langensalza mit Hilfe von Sonnen- und Windenergie Wasserstoff gewinnen. Der Stadtrat hat dazu am Montagabend grünes Licht gegeben. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) hofft jetzt auf eine vorgezogene Baugenehmigung durch das Landratsamt. Dann könne noch vor dem Winter der erste Spatenstich für die Fotovoltaik-Anlage gesetzt werden, sagte er am Montagabend. Später sollen eine Technikhalle, eine Leitwarte und Sozialräume sowie ein Informationspunkt entstehen. Bei den Planungen hatte es immer wieder Verzögerungen gegeben. Die Ansiedlung war ursprünglich auf der Fläche des benachbarten Flugplatzes geplant. Nach Protesten des Flugsportvereins musste vor einem Jahr nach einer andere Fläche gesucht werden. Der am Montag beschlossene Planentwurf wird nun veröffentlicht und ausgelegt, so dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, Bedenken vorzubringen. Dann kommt der Bebauungsplan erneut in den Stadtrat.

In der Europäischen Union soll die Nutzung von klimafreundlichem Wasserstoff ausgebaut werden, um die Energiewende voranzutreiben. So sollen mit öffentlicher Unterstützung bis 2024 die Kapazitäten auf eine Million Tonnen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien wachsen. Das sind sechs Mal so viel wie heute. Bis 2030 sollen es zehn Millionen Tonnen sein.