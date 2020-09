In Bad Langensalza soll eine neuartige Anlage bald Wasserstoff mit Hilfe von Wind- und Sonnenenergie gewinnen. Nach jahrelanger Vorbereitung hat der Stadtrat am Montag grünes Licht für das private Energieprojekt "Power to Gas" gegeben. Ein Investor plant, im Gewerbegebiet "Am Fliegerhorst" Wasserstoff herzustellen und als chemischen Energiespeicher zu nutzen. So kann das Gas dann ins Erdgasnetz eingeleitet werden. Dank dem gewonnenen Wasserstoff sollen unter anderem das angrenzende Gewerbegebiet und die Stadtwerke mit Energie versorgt werden.