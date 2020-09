Ärger im Kurpark Beschwerden über rasende Radfahrer in Bad Langensalza

In Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) sorgen Rüpel-Radfahrer bei einigen Einwohnern für Unmut. In der Facebook-Gruppe "Die wirklich wichtigen Stadtgespräche aus Bad Langensalza" lautet beispielsweise ein Eintrag: "Ich bin mal gespannt, ob und wann und wie etwas unternommen wird, um die rasenden Radfahrer aus dem Kurbereich zu bekommen." Weiter ärgert sich der Nutzer: "Man wird fast von den Fußwegen, egal, ob im Kurpark oder vor dem Klagetor gedrängt; zum Teil auch mit Geklingel. Schilder und Straßen sind zwar vorhanden, aber wen kümmert‘s."

Andere Mitglieder der Gruppe in dem sozialen Netzwerk fordern gegenseitige Rücksicht, aber auch schärfere Kontrollen oder härtere Strafen. Doch welchen Eindruck haben Menschen, die in der Grünanlage in Bad Langensalza unterwegs sind?

Unterschiedliche Wahrnehmung

Stippvisite im Kurpark: Ein Schotterweg für Fußgänger führt mitten durch den Park. Direkt daneben, teilweise auf einer Anhöhe, befinden sich die ausgeschilderten Radwege. Einige Spaziergänger sind geteilter Meinung in Sachen rasende Radfahrer.

Radwege sind genug vorhanden. Bildrechte: MDR/Mirjam Winzer Die einen fühlen sich überhaupt nicht durch zu schnell fahrende Drahtesel-Reiter belästigt. "Ich laufe hier oft lang, aber ich kann das nicht bestätigen." Andere bemerken das durchaus und fühlen sich dadurch allerdings nicht sonderlich gestört. Eine Frau, die im Park mit ihrem Hund Gassi geht, sagt zum Beispiel, dass sie die schnellen Radfahrer auch hin und wieder mitbekomme, aber sie nicht als gefährdend für die Fußgänger empfinde. Dann aber gibt es Fußgänger im Kurpark, die direkt losschimpfen: "Ja, definitiv. Die fahren nicht oben auf der Anhöhe, sondern hier unten auf dem Fußweg im Park." Man müsse teilweise sogar ausweichen, um nicht angefahren zu werden. Eine junge Mutter wird konkret: "Wenn meine vierjährige Tochter mit ihrem Puppenwagen hier neben mir läuft, muss ich ihr alle fünf Minuten sagen 'fahr nach links', 'fahr nach rechts', damit nichts passiert."

Bürgermeister vermisst Kontaktbereichsbeamten für Bad Langensalza

Wie Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) berichtet, kann sich nur ein Kontaktbereichsbeamter für die Stadt um die zu schnell fahrenden Biker kümmern. Denn: Das Ordnungsamt ist lediglich für den ruhenden und nicht für den fließenden Verkehr zuständig. Der 43-Jährige sagt, das Ordnungsamt könne die Fahrer zwar ermahnen, aber eben nicht mehr. Deswegen warte er hier in Bad Langensalza händeringend auf den ihm versprochenen Kontaktbereichsbeamten. Der darf dann nämlich auch jemanden anhalten und je nachdem auch Bußgelder verhängen.

Tag X für Polizisten steht nicht fest

Nachgefragt bei Thomas Gubert, dem Leiter der Polizeiinspektion Mühlhausen, die für den Unstrut-Hainich-Kreis zuständig ist: Nach Angaben des 53-Jährigen ist bislang für Orte und Städte, die eine Polizeistation haben, nicht angedacht, einen Kontaktbereichsbeamten einzusetzen. Denn die Kernstadt sei eigentlich ausreichend durch die örtliche Polizeidienststelle bedient, so der Bürgermeister. Laut Gubert steht es dennoch gut um einen sogenannten KoBB für die Stadt. Weil Bad Langensalza seit der Thüringer Gebietsreform 13 neue Ortsteile hat, sei es wichtig, dass für die ländliche Struktur und die Kernstadt ein Polizist ansprechbar ist. Das Ordnungsamt ist für die Radler gar nicht zuständig. Bildrechte: MDR/Mirjam Winzer

Trotzdem, betont Gubert, sei das momentan nicht ganz so einfach. Denn zuvor müssten noch eine überarbeitete Dienstanweisung der Landespolizei für den Kontaktbereichsdienst sowie Konzepte der Dienststelle in Einklang gebracht werden. Der Polizist aus Mühlhausen zeigte sich aber zuversichtlich, dass es gegen Ende des Jahres "sicher einen Ruck geben" werde und "wir an die Umsetzung gehen können".

