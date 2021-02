17 Verletzte bei Feuer in Asylunterkunft bei Mühlhausen

Bei einem Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber in Obermehler im Unstrut-Hainich-Kreis sind am Samstagabend 17 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen haben Kinder unterhalb einer Treppe zum Keller am Samstagabend gegen 20 Uhr Gerümpel angezündet.