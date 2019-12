Durch einen Brand in der Firma Roland Mills in Bad Langensalza im Unstrut-Hainich-Kreis ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von zwei Millionen Euro entstanden. Wie die Landeseinsatzzentrale mitteilte, ist das Feuer am späten Freitagabend ausgebrochen. Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Maschine zur Zubereitung von Mehl, ein sogenannter Walzenstuhl, in Brand geraten. Im Anschluss breitete sich das Feuer in der Halle aus. Nach Angaben der Polizei sind durch Feuer und Löschwasser insgesamt 15 Maschinen beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt.

Dunkler Rauch dringt aus einem Fenster der Roland Mills in Bad Langensalza. Bildrechte: MDR/Wichmann TV