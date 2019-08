Bad Langensalza Feuer hilft gegen Feuerbrand-Bakterien

Mit kontrolliertem Feuer rückt die Stadt Bad Langensalza dem Feuerbrand an Weißdornhecken zu Leibe. Seit Montag werden die betroffenen Sträucher an der Mühlhäuser Landstraße abgeschnitten und sofort verbrannt. Damit wird ein weiteres Ausbreiten der Bakterien verhindert, erklärt Ingo Günther vom städtischen Gartenbauamt. Gemeinsam mit der Feuerwehr werden die kranken Zweige zu großen Haufen gelegt und kontrolliert verbrannt.

Von Feuerbrand befallene Gehölze sollten sofort verbrannt werden. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

In Bad Langensalzer Rathaus hofft man, die ansteckende Krankheit in den nächsten Tagen in den Griff zu bekommen. An verschiedenen Stellen der Stadt sollen die erkrankten Gewächse entfernt und verbrannt werden.



Laut Günther darf Feuerbrand nicht mit der "Spitzendürre" aufgrund von Trockenheit oder Blattfleckenkrankheit verwechselt werden. Privatleute können den Befall an Obststräuchern, Mispel-Sorten, Rosen oder Ebereschen selbst entfernen. Die dazu verwendete Schere müsste aber im Anschluss unbedingt desinfiziert werden, rät der Experte.