Tradition Thüringer Feuerwehren überraschen Kinder mit gefüllten Stiefeln

In Thüringen waren am zweiten Adventswochenende viele Feuerwehren als Nikolaus unterwegs. Um genügend Abstand und keinen Kontakt zu haben, hatten die Eltern die kleinen Stiefel vorher abgegeben. Am Samstagabend, in der Nacht zum Sonntag und am Sonntagsmorgen sind die Kinder dann von den Freiwilligen Feuerwehren überrascht worden.

Die Kinder konnten es kaum glauben - der Nikolaus im Feuerwehrauto! Bildrechte: Claudia Götze