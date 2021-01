Dem Historiker gelang es, eine vollständige Namensliste der 1.300 Insassen der beiden Mühlhäuser Außenlager des KZ Buchenwald zu erstellen. Demnach waren in den 1944/45 am Mühlhäuser Stadtwald ausnahmslos jüdische Häftlinge gefangen. Die 700 Frauen arbeiten für den Gerätebau. Im Männer-Außenlager am Wendewehr wurden 600 Männer ebenfalls zur Arbeit in der Rüstungsproduktion gezwungen. Laut Bartuschka gab es in Mühlhausen die ganze Bandbreite von Zivilcourage, Bewohner hätten Häftlingen geholfen sie aber auch verraten.