Vor dem Landgericht Mühlhausen hat am Donnerstag ein Prozess wegen versuchten Totschlags und Verstoßes gegen das Waffengesetz begonnen. Angeklagt ist ein 31 Jahre alter Mann aus dem Kyffhäuserkreis. Er soll vor einem Jahr in Helbedündorf mehrere Schüsse aus einer Pistole abgegeben haben.

Wegen seines Drogen- und Alkoholeinflusses soll er an zwei Männern vorbeigeschossen haben. Einer der beiden gab in seiner Zeugenaussage an, den Angeklagten gemeinsam mit seinem Bruder überwältigt zu haben. Anschließend hätten sie die Polizei gerufen. Der Angeklagte selbst will sich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu den Anklagevorwürfen äußern.