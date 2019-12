Die Polizei hat am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in Herbsleben im Unstrut-Hainich-Kreis durchsucht.

In Herbsleben begann am Dienstagmorgen eine Razzia. In dem Ort soll mit Drogen gehandelt und auf offener Straße Rauschgift konsumiert worden sein (Foto: Archiv). Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Eine 52-Jährige und ihr 32 Jahre alter Sohn seien wegen möglichen Drogenhandels in Verdacht geraten, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die Frau soll außerdem zusammen mit einem 19-Jährigen Rauschgift an Jugendliche verkauft haben. Weitere Details sind noch nicht bekannt, die Razzia dauerte am Morgen an.



Ende November hatten Probleme mit Drogen in Herbsleben bereits den Gemeinderat beschäftigt. In der Haushaltsdebatte hatten Gemeinderäte die Ausgaben für ein Sicherheitsunternehmen kritisiert: Die dafür vorgesehenen 24.000 Euro sollten stattdessen vor allem für Prävention verwendet werden. Nach längerer Diskussion einigten sich die Gemeinderäte darauf, im kommenden Jahr 15.000 Euro für Jugendsozialarbeit einzuplanen.