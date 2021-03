Das großformatige Plakat mit der Aufschrift "Inzwischen kennt fast jeder jemanden, der Zanker eine reinhauen möchte" war Ende Februar in Mühlhausen von einer Streife am Straßenrand beschlagnahmt und in die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich in Mühlhausen gebracht worden. Dort soll es der 50 Jahre Beamte fotografiert und das Bild zunächst in einer geschlossenen Polizisten-Gruppe in einem sozialem Netzwerk veröffentlicht haben.