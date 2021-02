Im Thüringer Vorharz gibt es offenbar immer mehr Wildkatzen. Bei Nordhausen und im Eichsfeld nördlich der Autobahn 38 seien seit Mai vergangenen Jahres über 500 Mal Wildkatzen von Fotofallen erfasst worden, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Mehr dokumentierte Sichtungen in einem vergleichbaren Zeitraum gibt es in keiner anderen Region Europas.