Mehrere Katzen sind in Mühlhausen in den vergangenen Wochen brutal gequält und verstümmelt worden. Polizeisprecherin Fränze Töpfer sagte MDR THÜRINGEN, zwei Jungtieren seien Ohren und Schwanz abgetrennt worden - sie mussten später eingeschläfert werden. Zwei weitere Katzen wurden stark verwest aufgefunden. Einer fünften Katze war das Fell abgezogen worden.

In dieser Garage entdeckten Anwohner die Katzen. Bildrechte: MDR/Michael Hesse

Anwohner reagierten entsetzt auf die Tat. Sie bezeichnen sie als grausam, scheußlich und verbrecherisch. Am 25. und 30. November sowie am 10. Dezember waren die verstümmelten Katzen in einem Garagenkomplex in der Mühlhäuser Mittelstraße abgelegt worden. Die Polizei spricht mittlerweile von einer Serientat und sucht Zeugen, um den oder die Täter zu fassen.



Erste Hinweise sind bereits am Freitagnachmittag im Veterinäramt eingegangen. Ein Mühlhäuser will eine der fünf Katzen erkannt haben. Weil die gequälten Tiere laut gejammert haben müssen, hofft die Polizei auf weitere Informationen. Auffällige Biss- oder Kratzwunden bei Personen könnten ebenso auf den oder die Täter hinweisen. Kann die Polizei den oder die Täter fassen, dann drohen eine Geld- oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.