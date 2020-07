Unstrut-Hainich-Kreis Kinderferienlager ohne weitere Coronafälle

Nach den Corona-Fällen in einem Ferienlager im Unstrut-Hainich-Kreis sind alle Tests bei Kindern und Kontaktpersonen negativ ausgefallen. Das teilte das Gesundheitsamt des Landkreises MDR THÜRINGEN am Samstag mit. Zuvor waren zwei Betreuer aus Berlin positiv auf das Coronavirus getestet worden.

In dem Feriencamp für Kinder zwischen zehn und zwölf waren insgesamt 30 Kinder aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie drei Kinder aus Erfurt. Alle Kinder und die übrigen Betreuer waren nach Hause in Quarantäne geschickt worden. Das Gesundheitsamt bezeichnete die Hygieneregeln in dem Camp als nicht ausreichend. Weiteren Feriengruppen für die nächsten Wochen hat der Veranstalter am Freitag abgesagt.