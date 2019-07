Vor dem Badehäuschen steht eine Bank. Und die ist zum Treffpunkt für ein ganzes Dorf in Thüringen geworden. Zumindest in der warmen Jahreszeit. Von April bis Oktober muss Jahn Behner (parteilos) als ehrenamtlicher Bürgermeister von Kirchheilingen die Sprechstunden im Freibad abhalten. Sein Schreibtisch im Bürgermeisteramt bleibt dann meist leer. "Aber die Arbeit muss ja gemacht werden", sagt Behner.

Jan Behner hat zwei Arbeitgeber - die Gemeinde bezahlt die Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Bürgermeister und der Schwimmbadverein bezahlt ihn für den Job am Beckenrand. "Wir hätten sonst keinen Bademeister und müssten das Freibad schließen", sagt Joachim Möschel. Er ist Sportlehrer der Grundschule in Kirchheilingen und leitet regelmäßig Schwimmkurse im Freibad.

Es gebe bereits Schwimmbäder, die schließen mussten, weil es keinen Bademeister gebe, berichtet Möschel. Er verweist auf das Freibad Pfafferode in Mühlhausen, das erstmals in diesem Jahr seine Tore nicht für Gäste öffnet. Die Kombination aus Bürger- und Bademeister sei für die Gemeinde Kirchheilingen der richtige Schritt gewesen. Das sehen auch zahlreiche Einwohner von Kirchheilingen so, wie eine MDR-Umfrage vor Ort ergab.