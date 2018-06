Aus für Kleingärten in Bad Langensalza vom Tisch

Die Umwandlung der Kleingartenanlage "Am Volkspark" in Bauland ist nicht mehr Thema im Stadtrat von Bad Langensalza. Nach lautstarken Protesten erklärte Bürgermeister Bernhard Schönau (FDP) am Freitag, die entsprechende Abstimmung von der Tagesordnung zu nehmen. CDU-Stadtrat Volker Pöhler sagte, dass zahlreiche Stadträte parteiübergreifend von der Ankündigung des Bürgermeisters erleichtert seien. Am Donnerstag sollte über das Thema im nicht-öffentlichen Teil der Stadtratssitzung erneut beraten werden, obwohl der Bauausschuss es bereits von der Tagesordnung genommen hatte. Die 133 Parzellenbetreiber der Kleingartenanlage "Am Volkspark" hatten am Montag gegen die Pläne protestiert.