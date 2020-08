Landwirtschaft Kritik an Verkauf von Agrarbetrieb an Aldi-Stiftung

Thüringens früherer Bauernpräsident Klaus Kliem hat seine Agrargesellschaft einer privaten Stiftung des Aldi Erben Theo Albrecht Junior verkauft. Wie der Unternehmenssprecher von Aldi-Nord Florian Scholbeck MDR THÜRINGEN bestätigte, übernimmt die Boscor Land- und Forstwirtschafts GmbH die Agrar-, Dienstleistungs- und Baugesellschaft (Adib) in Bad Langensalza. Boscor gehört zur Lucas-Stiftung des Aldi Erben Theo Albrecht Junior. Mit einer bewirtschafteten Fläche von rund 6.000 Hektar ist dies die größte Übernahme eines Agrarbetriebes in Thüringen. Nach MDR-Informationen bekommen die Gesellschafter rund 27 Millionen Euro. Dazu übernimmt die Aldi-Stiftung die Altschulden der Adib, die bei rund 13 Millionen Euro liegen.

Die Adib bewirtschaftet 4.000 Hektar bei Bad Langensalza und 1.800 Hektar bei Dröbischau in der Nähe von Rudolstadt. Davon ist allerdings das meiste Land von ehemaligen Genossenschaftsmitglieder der früheren LPGen langfristig gepachtet. Im Eigentum besitzt die Adib nur rund 1.200 Hektar. Dazu gibt es einige Unternehmen wie den Fleischmarkt Aschara und die Transport GmbH, die vor allem Milch von Landwirten zu Molkereien transportiert.

Verkauf vieler Anlagen an verschiedene Unternehmen

Die einst lukrative Schweinemastanlage am Wiegleber Kreuz, die 2017 wegen skandalöser Tierhaltung fast geschlossen worden war, hat die Adib schon an einen Landwirt aus Nordrhein-Westfalen abgegeben. Angeblich weit unter Wert für drei Millionen Euro. Ebenso das Gasthaus Thiemsburg am Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich. Diese Gastronomie gehörte zu den Hobbys von Klaus Kliem. Das Gasthaus wurde im Mai für nur 800.000 Euro verkauft.

Alle rund 60 Gesellschafter der Adib haben dem Verkauf zugestimmt. Klaus Kliem und seine Familie hielten an der Adib 52 Prozent. Kliem selbst war 47 Jahre in leitender Position tätig. Bis zur Wende als LPG-Vorsitzender der LPG Aschara, nach der Umwandlung der LPG in eine GmbH und Co. KG als deren Geschäftsführer. Von den einst über 800 Genossen haben also mehr als 700 ihre Anteile verkauft. Die übrig Gebliebenen können sich nun über eine gute Verzinsung ihre Gesellschaftsanteils freuen.

Kliem will neuen Eigentümer beraten

Klaus Kliem will den neuen Eigentümer zukünfitg beraten. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO Auf Anfrage teilte Kliem mit, man habe sich für den Verkauf an einen finanzstarken Käufer entschieden, um den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens zu sichern. Zudem will Kliem im Übergang das Unternehmen weiter beraten. Der Aldi Nord-Sprecher sagte MDR THÜRINGEN es gehe der Lucas Stiftung von Aldi um eine Investition für die nächsten Generationen. Man wolle boden- und ressourcenschonend wirtschaften und auch die Arbeitsplätze sichern. Wieviel davon wahr wird, muss sich zeigen. Die Aldi Stiftung besitzt bereits mehrere landwirtschaftliche Unternehmen.

Sicher ist ein so großes Agrarunternehmen nicht leicht zu verkaufen, obwohl es mehrere Interessenten gegeben haben soll. Eine Aufspaltung und einen Verkauf an viele kleinere umliegende Landwirte kam aber offensichtlich nicht in Betracht. Der bereits über 70-jährige Kliem selbst fand aber auch keinen Nachfolger, der in seine Fußstapfen treten könnte. Seine Tochter und sein Sohn haben branchenfremde Berufe ergriffen.

ABL fordert Politik zum Handeln auf

Die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft (Abl) beschäftigt sich schon länger mit Landgrabbing. Als im letzten Jahr die Lucas Stiftung von Aldi die Geithainer Landwirtschaftsgesellschaft kaufte, ebenfalls von der Adib, schrillten bei der Abl die Alarmglocken. Seit Jahren müssen die Klein- und Biobauern zusehen, wie die Landwirtschaft zur Spekulationsmasse wird. Sie fordern in einem Positionspapier eine echte Regulierung des Bodenmarktes. Das heißt zum Beispiel: Ein Genehmigungsverfahren, eine Ausschreibungspflicht und ein Vorkaufsrecht für bäuerliche Betriebe.

Kritik von Agrarminister Hoff (Linke)

Landwirtschaftminister Hoff (Linke) erhebt schwere Vorwürfe an Kliem. (Archivbild) Bildrechte: Benjamin-Immanuel Hoff Thüringens Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) kritisierte am Donnerstag den Verkauf der Agrargesellschaft Adib. Solche Verkäufe seien verantwortlich für den unverhältnismäßigen Anstieg der Bodenpreise, erklärte er. Zudem kritisierte Hoff den Ehrenpräsidenten des Thüringer Bauernverbandes Kliem persönlich, weil der seine privaten Gewinninteressen über die Bedürfnisse des Thüringer Bauernstandes gestellt habe.

Auch der Thüringer Bauernverband (Tbv) kritisierte Kliems Entscheidung. "Als Thüringer Bauernverband hätten wir uns gewünscht, dass das Unternehmen in den Händen von Thüringer Landwirt*innen verbleibt.", so Dr. Klaus Wagner, Präsident des Tbv. Die CDU bezeichnete den Verkauf an die Aldi Stiftung als "ärgerlich" und "unnötig". Die Verlierer seien dabei die Landwirte. Sie laufen Gefahr, einen fairen und bezahlbaren Zugang zu der Ressource zu verlieren, die ihnen das Einkommen sichert, heißt es in einer Stellungnahme. Ob ein Agrarstrukturgesetz, wie nun von fast allen gefordert aber das hält was es verspricht, ist nicht sicher. Es könnte verfassungswidrig sein, sich in private Geschäfte einzumischen, vermutet der Bauernverband.

Hohe Bodenpreise haben Stabilisierung der Adib verhindert