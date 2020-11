Nach 250 Jahren soll es vier kranken Linden auf dem Anger in Eigenrieden im Unstrut-Hainich-Kreis an den Kragen gehen. Die Naturschutzbehörde des Landkreises hat das Fällen der Bäume empfohlen und Ersatz angeboten. Vor einer endgültigen Entscheidung will die Gemeinde die Bürger mit ins Boot nehmen und lädt am Sonntag zu einer Befragung ins Dorfgemeinschaftshaus ein. Die Befragung hatte der Gemeinderat im September beschlossen.