Thüringen Laborkapazitäten für Corona-Tests nicht ausgeschöpft

In den Thüringer Laboren gibt es bisher noch freie Kapazitäten für Corona-Tests. Wie das Gesundheitsministerium MDR THÜRINGEN sagte, werden derzeit durchschnittlich etwa 1.300 Test pro Tag ausgewertet; möglich wären 2.000. Um auf einen weiteren Anstieg vorbereitet zu sein, will das Gesundheitsministerium die Zahl der Labore von derzeit sieben auf neun erhöhen. Dann könnten 3.000 Tests pro Tag bearbeitet werden.

In Bad Langensalza würden dabei die Proben rund um die Uhr angenommen; in dringenden Fällen auch per Kurier. Sei das Landesamt für Verbraucherschutz überlastet, würden Proben an andere Labore weitergeleitet. Dabei sei kein Labor schneller als das andere, reagierte das Ministerium auf Kritik am Arbeitstempo.