In Gartenlaube Leiche in Mühlhausen gefunden

In einer Gartenlaube in Mühlhausen ist am Mittwoch eine Leiche gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte, handelt es sich um einen 58-Jährigen. Nach ersten Untersuchungen deutet nach Angaben einer Polizeisprecherin nichts auf ein Verbrechen hin. Die Staatsanwaltschaft müsse am Donnerstag entscheiden, ob und wie der Leichnam weiter untersucht werde, hieß es.

Bei dem Toten soll es sich um einen 58-jährigen Mann handeln. Derzeit deute nichts auf ein Verbrechen hin, so die Polizei (Symbolfoto). Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn