In Lengenfeld unterm Stein im Unstrut-Hainich-Kreis ist am Dienstag ein Wohnhaus am Kirchberg in Brand geraten. Der Dachstuhl und das erste Obergeschoss standen in Flammen. Polizeiangaben zufolge wurden zwei Frauen im Alter von 49 und 70 Jahren durch den Rauch leicht verletzt, sie wurden ins Krankenhaus gebracht.