Dabei mussten zahlreiche Veranstaltungen und Schülerprogramme ausfallen. Vor allem im Sommer aber habe sich das Aufkommen an Besuchern zum Teil verdoppelt, das übliche Sommerloch sei ausgeblieben, heißt es. Gleichzeitig habe es im Hainich auch mehr Radfahrer als sonst gegeben. Auch die Besucherzahlen am Baumkronenpfad und im Wildkatzendorf waren trotz Corona-bedingter Schließzeiten gut.

Den Baumkronenpfad haben demnach knapp 143.000 Gäste besucht, 7.000 weniger als im Vorjahr. Ins Wildkatzendorf Hütscheroda kamen mit rund 28.000 Besuchern sogar etwas mehr als 2019. Im vergangenen Jahr konnte im Hainich erstmals ein Wolf mit einer Fotofalle nachgewiesen werden. Außerdem hat ein Kranich im Offenland des Nationalparks gebrütet. Das sei eine kleine Sensation, heißt es, da der Kranich bisher nicht in Westthüringen als Brutvogel vorkam.

Im Frühjahr soll am Nationalpark ein weiterer Wanderweg eröffnet werden. Der sogenannte "Aurinia-Pfad“ führt von einem neuen Parkplatz bei Bolleroda durch den Lebensraum seltener Schmetterlinge. Auf den Klimawandel, dessen auch im Nationalpark sichtbaren Folgen erforscht werden, sollen Infotafeln am Wanderweg Sulzrieden auf der Westseite des Hainich aufmerksam machen. Sie werden in diesem Jahr aufgestellt.