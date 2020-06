In Thüringen sind bei Messerstechereien fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, wurden in Mühlhausen zwei Männer bei einem Messerangriff in der Nacht zum Samstag schwer verletzt. Einer von ihnen musste notoperiert werden. Inzwischen ist der 36-jährige außer Lebensgefahr. Er und sein 30-jähriger Bruder erlitten schwere Verletzungen am Oberkörper und an den Armen.