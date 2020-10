Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat am Amtsgericht Mühlhausen Anklage gegen einen Ex-Mitarbeiter des Landratsamtes Heiligenstadt erhoben. Ein Sprecher sagte, dem Angeklagten werde Bestechlichkeit vorgeworfen. Er soll sich in 22 Fällen bestechen lassen haben. Der mutmaßliche Schaden beläuft sich laut Anklage auf rund 87.000 Euro.

Auslöser für die Ermittlungen war eine Anzeige des Landratsamtes. Auf MDR THÜRINGEN-Nachfrage hieß es von dort, dass man sich aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht äußern werde. Der Ex-Mitarbeiter soll für die Erstellung dieser Brandgutachten eine Nebentätigkeitsgenehmigung gehabt haben. Diese galt aber offenbar nicht für den Landkreis Eichsfeld, in dessen Landratsamt er für die Genehmigungen der Konzepte zuständig war.

In dem Fall wird nach MDR THÜRINGEN-Recherchen auch gegen mindestens 15 weitere Beschuldigte ermittelt. Gegen sie sind aber bisher keine Anklagen erhoben worden. So sollen an den fragwürdigen Geschäften Architekten, Bauherren und weitere Gutachter beteiligt gewesen sein. Eine MDR THÜRINGEN-Anfrage ließ der Anwalt des Angeklagten bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet.