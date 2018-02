In der Mühlhäuser Innenstadt ist in der Nacht zu Sonnabend ein Mehrfamilienhaus durch einen Großbrand zerstört worden. Teile des Gebäudes stürzten noch während der Löscharbeiten ein. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am Freitagabend nach 21 Uhr im Treppenhaus aus und griff schnell auf das gesamte Gebäude über. Auch die Nachbarhäuser wurden in Mitleidenschaft gezogen. 14 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Sieben Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht, weil sie Rauch eingeatmet hatten.