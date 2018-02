Das Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Mühlhausen am Freitagabend ist offenbar gelegt worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben vom Montag von Brandstiftung aus, weil mehrere Brandherde in dem Gebäude gefunden wurden. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN ist das Feuer an mindestens vier Stellen in dem Haus gelegt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat ein Brandmittel-Spürhund auch Spuren von brandfördernden Substanzen angezeigt.

Das brennende Gebäude am Freitagabend Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

Das Feuer war am Freitag gegen 21:40 Uhr in dem Gebäude in der Wanfrieder Straße ausgebrochen. Sieben Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen. In dem Gebäudekomplex befinden sich Gebetsräume einer muslimischen Gemeinde. Außerdem hat ein islamischer Kulturverein dort seinen Sitz. In diesen Räumen hatte es allerdings nicht gebrannt, sie waren laut Polizei nur durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen worden. Wegen der bestehenden Einsturzgefahr seien Teile des Gebäudes am Sonntagnachmittag abgerissen worden, so die Polizei weiter.