Die IG Metall will ab Montag eine ganze Woche lang gegen den Arbeitsplatzabbau des Automobilzulieferers Continental protestieren. Bis Freitag seien vielfältige Aktionen an den Standorten geplant, hieß es.

Continental hatte angekündigt tausende Arbeitsplätze abzubauen. Das Werk in Mühlhausen soll bis Ende 2022 geschlossen werden. Am Freitag hatten 130 der 180 Mitarbeiter dort bereits kurzzeitig gestreikt. Weitere Continental-Standorte in Thüringen befinden sich in Hörselberg-Hainich, Waltershausen und Bad Blankenburg.