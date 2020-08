Der Fall eines Partygastes beschäftigte am Dienstag das Amtsgericht Mühlhausen. Der arbeitslose 21-Jährige wollte die auferlegten 200 Euro nicht bezahlen und hatte deshalb Einspruch eingelegt. Es war zugleich das erste von vier Verfahren, die bisher am Mühlhäuser Amtsgericht eingegangen sind. Die Zahl der Verfahren im Unstrut-Hainich-Kreis liegt laut Landratsamt im zweistelligen Bereich; die Bußgelder würden fast immer akzeptiert.

Bis auf den 21-Jährigen hätten sich alle einsichtig gezeigt, sagte eine Polizistin am Dienstag vor Gericht. Der Arbeitslose will rein zufällig vor Ort gewesen sein. Er habe eine Musikbox abholen wollen und nur einige Minuten vor der Polizei die Wohnung betreten. Dass es wegen Corona strenge Auflagen und Kontaktverbote gab, will er nicht gewusst haben. Laut Polizei war die "Box" während des Einsatzes kein Thema. Er hätte einfach nur fragen sollen und draußen vor der Tür bleiben müssen, sagte Richter Kropp. Er glaube dem 21-Jährigen kein Wort.